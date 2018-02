Koncert skvělé metalové kapely Origin, která posunula hranice death metalu.



Origin, USA, Death Shread

Kapela, která dokázala posunout hranice toho, co je v death metalu možné, o pořádný kus dál. Že tato cesta může být pořádně trnitá, se Paul Ryan (kytara, doprovodné vokály) musel přesvědčit hned několikrát, nejčastěji v souvislosti se změnami v sestavě ORIGIN. Přes všechna úskalí se ORIGIN letos propracovali už k šestému dlouhohrajícímu albu, které může být pro některé fanoušky poněkud kontroverzní záležitostí.



Rings of Saturn, USA, Aliencore/True Death Metal

Mladá kapela z USA, kombinující technický death metal s vesmírnou atmosférou. Jejich první skladba ''Abducted'' měla velký úspěch, další rok tedy byla vydána debutová deska.

V metalové komunitě, především té deathcorové, způsobila velký rozruch a nedlouho po vydání alba se manažerem kapely stal Zach Householder (kytarista Whitechapel). Kapela sama se označuje za tzv. aliencore. Je inspirována především technickým death metalem, například: Necrophagist, Hour of Penance, Fleshgod Apocalypse, Decrepit Birth atd.



Hideous Divinity, IT, Death Metal

Kapela existuje deset let a má na kontě dvě hodně dobře přijaté desky. Nyní svým věrným i novým (heh) příznivcům naservírovali svoji třetí nahrávku a zdá se, že se jí povede stejně dobře jako starším sourozencům. Ničivá síla, před kterou není úniku, vlezlá atmosféra v dobrém slova smyslu a špičková technika komplet osazenstva. I tak se dá v kostce popsat tvorba italských Hideous Divinity.



Graveslave, USA, Death Metal

Absolutní nasazení, divoké rytmy a šílené vyhrávky. To jsou náležitosti, kterými se snaží zaujmout američtí death metalisté GRAVESLAVE. Pokud máte rádi reálný, syrový a energický smrtící kov, myslím, že by vás mohla tahle maniakální parta zaujmout. Skupina se nebojí ani pomalejších pasáží, ale základ je samozřejmě položen na zběsilých sypačkách.



Soreption, SWE, Technical Death Metal

Soreption rychlými prsty kytaristy Antona Svedina, nepravidelnými průtrsy a prapodivnými harmoniemi možná někomu připomenou Necrophagist, ale svojí neutuchající přímostí, se kterou všechny srovnává do latě vynikající bubeník Tony Westermark, kapela dostává mnohem srozumitelnější a v důsledku i valivější fazónu. I přes skutečnost, že jejich tvorbu lze v mantinelech deathového hřiště označit za melodickou.