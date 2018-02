Švédská heavy metalová kapela BULLET se zastaví v rámci svého evropského turné "Dust to Gold Tour 2018" také v Ostravě!



BULLET (SWE)

Heavy metalová kapela s nádechem 80.let vydává nové album "Dust to Gold", se kterým potěší své fanoušky na stejnojmenném evropském turné. Čtyřčlenná kapela v čele s vokalistou Hellem Hoferem vystupuje od roku 2002, za tu dobu stihli vydat 6 studiových alb a 7. spatří světlo světa letos na jaře.



Screamer (SWE)

Další heavy metalovou kapelou jsou Screamer ze Švédska. Kapela má za sebou stovky koncertů po celé Evropě, jejich debutové album “Adrenaline Distractions” bylo v roce 2011 nominováno mezi nejlepší alba roku.



Jesus Chrüsler Supercar (SWE)

Poslední kapela, která večer otevře, hraje Death 'n' Roll (prostě to umí rozpařit až z toho budete umírat).