Svlékni tmu 2018

Na přelomu února a března roku 2018 se uskuteční druhý ročník česko-slovenského turné labelu EPIDEMIE RECORDS na kterém představí svou aktuální tvorbu trojice kapel

DYING PASSION, BETWEEN THE PLANETS a ELBE.

Šumperské DYING PASSION lze zcela bez nadsázky považovat za jednu z největších stálic tuzemské metalové scény.. Na kontě mají stovky odehraných koncertů, 8 řadových alb a ta poslední pod názvem Black Threads sklidila velmi pozitivní kritiku. Během let se kapela vykrystalizovala do postrockové i melancholicko rockmetalové náladotvůrné podoby s dominantním zpěvem frontmanky Zuzany Jelínkové. Na studiových albech podáno s velmi vychytanou zvukovou precizností, na koncertech potom zahráno s naprostou suverenitou. Na své si přijdou především všechny melancholické duše.

Pražští BETWEEN THE PLANETS jsou instrumentální groove / metal / ambient trio. Nejsou ale rozhodně tradiční djent - v jejich hudbě se kromě velkého množství ambientních zvuků objevují také časté post-metalové elementy, čisté, až prog-rockově znějící kytarové pasáže a další výlety do rozličných žánrů.

Jejich diskografie zahrnuje dvě alba: Immersion Into The Unknown (2013) a čerstvě vydané Of Inner Sight, na kterém si zahostoval např. i Jørgen Munkeby z norských SHINING

Elbe je společným projektem Standy Jelínka z Dying Passion a Martina "Spacosh" Peřiny z Between the Planets (pro koncertní provedení doplněný o další hráče). Odráží jejich společnou lásku k post rocku, ambientu, psychedelii, resp k emocím a náladám v hudbě všeho druhu. Koncepčně se jedná o vzdání holdu oblasti Jesenicka, jeho tajemné atmosféře a pohnuté historii..

Debutní album projektu vyjde počátkem roku 2018 u EPIDEMIE RECORDS.