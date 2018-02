Rukojmí bez rizika

Marc je ženami obdivovaný spisovatel, ale delší dobu již nemá o čem psát. Usoudí, že se nachází v bezvýchodné životní situaci a rozhodne se spáchat sebevraždu. Překvapí ho letitý přítel Luc, který se už také kdysi pokusil zabít, když ho opustila žena, a teď chce učinit totéž, protože se k němu vrátila. Sebevražedné plány jim překazí trojice prchajících amatérských lupičů s pytlem plným peněz.

Vtrhnou do bytu, sebevrahy si vezmou za rukojmí a vyhrožují, že je zabijí. Přestože je to právě to, co si Marc s Lucem nejvíce přejí, při pohledu na plný pytel bankovek dostávají znovu chuť do života. Tvůrčí fantazie se Marcovi vrací právě včas. Lupičské trio potřebuje plán a za dveřmi je policie. Máte se na co těšit.



Hrají: Václav Vydra, Jan Šťastný / Svatopluk Skopal, Lenka Zahradnická / Barbora Šťastná

Autor: Alain Reynaud Fourton