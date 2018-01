Big-beatová šedesátá

Výstava představuje soubor fotografií, plakátů, dokumentů, memorabilií, artefaktů a doprovodných textů, které dokumentují opavskou mladou kulturu v 60. letech. Dominantní složkou expozice je část věnovaná bigbítovým kapelám, další oddíly budou věnovány klubům, tanečním čajům, diskotékám, majálesům a malým divadlům.

Formát expozice spočívá na principu výstavy ve výstavě. Prostor galerie je proměněn v klub mládeže ve stylu konce šedesátých let – včetně např. podia, funkčního baru a literárního koutku a možnosti posezení. Samotné exponáty jsou nainstalovány převážně jako přirozená výzdoba klubu, některé na výstavních panelech nebo ve vitrínách – např. velké fotografie, dokumenty, texty, cenné předměty. Důležitým atmosférotvorným prvkem je hudební kulisa – speciální mix nahrávek z 60. let.

Návštěvník výstavy by se měl nechat unést iluzí, že se v prostoru a čase vrátil do skutečného klubu z konce šedesátých let. Atmosféra výstavy by ho měla svádět k tomu, aby se nespokojil jen s její povrchní prohlídkou, ale aby v ní v nostalgické náladě strávil příjemné chvíle.