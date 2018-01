Jaroslav Kmenta: Boss Babiš

Beseda a autogramiáda nejznámějšího českého současného investigativního novináře Jaroslava Kmenty. Jeho články odhalující korupci či spojení mafie a politiky dovedly k rezignaci řadu politiků včetně premiéra Stanislava Grosse či vicepremiéra Egona Lánského, ale také ministra dopravy Víta Bárty. Jaroslav Kmenta vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 1989 ještě jako student zakládal v Nymburce Občanské fórum.

Ve svém rodném Nymburce v 90. letech týdeník s názvem Zpravodaj OF a v roce 1991 se stal redaktorem ČTK. O dva roky později nastoupil do deníku Mladá fronta DNES, kde pracoval až do roku 2000. Tehdy postupně prošel Zemskými novinami, deníkem Super, deníkem Impuls a časopisem Instinkt. Nicméně o tři roky později se vrátil zpět do Mladé fronty DNES. Je jedním z průkopníků takzvané investigativní žurnalistiky v České republice.

V roce 2010 získal prestižní cenu Karla Havlíčka Borovského za dlouhodobou a důslednou investigativní žurnalistiku. Tři jeho knihy obdržely certifikát Nejprodávanější faktografická kniha roku, kterou každoročně uděluje distribuční společnost KNIHCENTRUM.cz. Je ženatý, má dvě děti. Boss Babiš Boss Babiš je reportážní kniha o temném světě miliardáře a politika Andreje Babiše. Shrnuje, v čem je oligarcha Babiš nebezpečný, jak zbohatl, s kým se zapletl a co všechno ještě tají. Popisuje nejen jeho skutečný podnikatelský zrod a nemilosrdné praktiky v byznysu, ale přibližuje i jeho roli v polosvětě kolem kmotrů Františka Mrázka, Tomáše Pitra či Radovana Krejčíře.

Kniha je zčásti postavená na reportážích časopisu Reportér. Přináší však celou řadu novinek a dosud nepublikovaných informací, které tvoří zatím nejucelenější obraz oligarchy Babiše.