Pavel Goliáš: prozkoumejte Egyptskou knihu mrtvých

Na přednášce spojené s výstavou představí Pavel Goliáš Aniho papyrus, který je krásnou ukázkou tzv. Egyptské knihy mrtvých. Papyrus je pravděpodobně nejzachovalejším exemplářem „knihy mrtvých“ a popisuje cestu, kterou duše prochází po smrti těla. Výstava je jedinečnou příležitostí prohlédnout si papyrus celý, což není možné ani v Britském muzeu. Vystavená kopie měří 31 metrů. Aniho papyrus vznikl během 19. dynastie.

V roce 1888 jej v oblasti někdejšího Vesetu (Théby) zakoupil E. A. Wallis Budge pro Britské muzeum v Londýně, kde je dosud papyrus uložen. Papyrové svitky týkající se cesty duše po smrti bývaly často umístěny v sarkofágu vedle mumie nebo byly součástí obinadel, do nichž bylo tělo zabaleno. To je i jeden z důvodů, proč jsou tyto svitky nazývány „knihami mrtvých“. Byly psány pomocí hieroglyfů a u některých exemplářů byly doplněny barevnými ilustracemi posmrtného života. Originál Aniho papyru má přibližné rozměry 23,4 × 0,375 metru. Ing. Pavel Goliáš se aktivitám v mezinárodní organizaci Nová Akropolis věnuje již mnoho let.

Získal odborné elektrotechnické vysokoškolské vzdělání. Má dlouhodobé zkušenosti se vzděláváním mládeže i dospělých. Od roku 2005 vede v rámci Nové Akropolis v Olomouci, v Brně a v Ostravě vzdělávací kurzy z oblasti rétoriky, řeči těla, filozofie, psychologie, symbolismu a historie. Zkušenosti čerpá i ze své bohaté praxe získané výukou na střední škole. Příležitostně se věnuje amatérskému herectví. Účastníci kurzů oceňují, že díky své bohaté praxi dokáže názorně spojit teoretické poznatky s praktickým využitím. Jeho výklad je srozumitelný a přístup empatický.

Motto: „Pokud mluvíš, nechť je tvé slovo lepší než tvé mlčení.“ (Konfucius)