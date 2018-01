Jste zvědaví, jaké to je pracovat pro jednu z největších leteckých společností Blízkého východu, měsíčně navštívit pět kontinentů a dostávat za to výplatu? Nahlédněte pod pokličku práce letušky. Veronika Klesnilová toužila procestovat svět, a proto se před dvěma lety rozhodla zkusit štěstí u výběrového řízení jedné z nejprestižnějších leteckých společností světa. Veronika Klesnilová vystudovala práva a management a několik let pracovala jako manažerka u dopravní firmy.

Zakladatelka webu veronikaindubai.com a facebookových stránek Veronika in Dubai - letuška, kde se svými fanoušky každodenně sdílí zážitky z cest a jednotlivých letů, se rozhodla zmapovat své poznatky o tom, jak se dostala k „práci snů", jaké to je měsíčně navštívit pět kontinentů a odhalit zákoutí práce letušky. Její prvotina Veronika v Dubaji, Ze života letušky se dva dny po uvedení na trh stala bestsellerem. Veronika v Dubaji Nahlédněte za závěs kuchyňky a pod pokličku práce letušky.

Ať už se rozhodujete, jestli je tahle práce to pravé, či sníte o životě v oblacích nebo Vás prostě jen zajímá, proč při vašem letu došlo kuře a co se může stát, když si nezapnete pás, je tahle knížka určena právě vám.