Václav Svěrkoš představí čtvrtletník pro fotbalovou kulturu

Beseda a autogramiáda bývalého českého fotbalového útočníka, hráče FC Baník Ostrava a reprezentanta. Mimo ČR působil tento sportovec na klubové úrovni např. v Německu, Rakousku, Francii a Řecku. Aby zúročil své zkušenosti, zaměřil se na mladé talentované hráče a založil hráčskou agenturu. Na besedě v DOMĚ KNIHY představí čtvrtletník pro fotbalovou kulturu.

Václav Svěrkoš svou kariéru odstartoval ve FC VP Frýdek-Místek. Do Baníku Ostrava však přestoupil už ve 14 letech. Prošel si zde mládežnickými kategoriemi a už tehdy si trenéři všimli jeho talentu. Zahraniční angažmá si vystřílel v roce 2001. O dva roky později nastoupil do Borussie Mönchengladbach.

Ve své premiérové sezoně v bundeslize nastřílel 9 branek ve 31 zápasech a stal se tak nejlepším střelcem mužstva. Po prvních dvou sezonách se však začal ze sestavy vytrácet, a po krátkém hostování v Herthě Berlín a Austrii Vídeň se v roce 2007 vrátil do Baníku Ostrava. Hned po svém návratu se stal díky 15 gólům nejlepším ligovým střelcem a byl povolán do přípravy české reprezentace na EURA 2008.

V roce 2008 přestoupil do francouzské FC Sochaux, o tři roky později se však vrátil do svého mateřského klubu, kde působil až do roku 2014, kdy ukončil profesionální hráčskou kariéru. Football club Originální čtvrtletník tvořený texty předních fotbalových novinářů z Česka i zahraničí a autorů, které spojuje láska a vášeň k fotbalu. Na 180 stranách přináší tematicky pestré, čtivé a obsáhle zpracované příběhy, rozhovory, reportáže, analýzy i povídky. Ve třetím čísle, z velké části zaměřené na jihoamerický fotbal, najdete působivou zpověď Mariny Faquetti. Fanynka brazilského týmu Chapecoense, který před rokem havaroval v Kolumbii, popsala v průběhu roční korespondence zoufalství, ale i záblesky naděje obyvatel zdrceného města Chapecó.

Příběh Jorgeho Sampaoliho, argentinského kouče, jehož kariéra vlastně odstartovala ve větvích stromů, a teď vede Lionela Messiho. Story o dobrodružných cestách českých klubů do Jižní Ameriky v průběhu 60. let. Vzpomínku na Evžena Hadamczika, tragicky zesnulého trenéra Baníku Ostrava, který svými metodami předběhl dobu. Pokud máte rádi fotbal, budete mít rádi i Football Club.