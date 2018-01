GALA koncert

Vystoupí členové Ostravského symfonického orchestru (members of Janacek) s hosty.

Dirigenti:

LEE GUK PYO

JEON KYUNGHO

LEE SEO JEONG

The Creatures of Prometheus Op.43 / L.v.Beethoven The Sound of Music Orchestral Medley / Arr, by Robert Russell Bennett Korea Traditional Music with Gayageum (Folk Song Medley) Arirang Medley Doraji Korea Traditional Music Mandolin Belle Mandolin / Camile Cannas Orphee Aux Engers ‘cancan’ / J.Offenbach Pirates of the Caribbean Ost