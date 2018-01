Hledám milence, zn: spěchá!

Jaroslav je neúspěšný malíř po padesátce. Po dvaceti letech manželství s podnikatelkou Miladou však na něj přišla druhá míza, a tak se schází s mladou milenkou Anetkou. Se svou manželkou, která jej již ničím kromě peněz nepřitahuje, by se nejraději rozvedl, ale pak by ztratil dobré finanční zázemí. A mladé milenky, Anetka vůbec není výjimkou, jsou v tomto směru přece dosti náročné a vynalézavé..



Jaroslav s Anetkou vymyslí variantu, jak se rozvést a přesto z toho získat dost peněz. Jaroslav by měl svou ženu přistihnout při nevěře, přitom vše zdokumentovat, a pak bude hračkou při rozvodu vysoudit polovinu majetku a její firmy. Aby měli milenci vše pod kontrolou, vyšlou na Miladu podplacené milence-provokatéry. A to by bylo, aby ji Jaroslav alespoň při jedné nevěře nepřistihl! Situační černá komedie s velmi překvapivým koncem přibližuje s humorem a ironií co všechno jsou lidé pro peníze a nové milostné vztahy ochotni udělat.