S Dagmar Sedláčkovou se vydejte do bájného Jeruzaléma

Chystáte se zažít fascinující zemi zázraků, vykoupat se v Mrtvém moři či objevit bájný Jeruzalém? Nebo se jen chcete podělit o zkušenosti z vašeho cestování? Přijďte mezi nás. Průvodkyně cestovní agentury Rady na cestu Dagmar Sedláčková si pro vás připravila praktické rady, informace ze zákulisí jejich zájezdů do Izraele i další zajímavé tipy.

Dagmar Sedláčková „Cestování jsem propadla hned po pádu železné opony a otevření hranic během mých studií. Někde jsem strávila jen chvíli, někde jsem žila delší dobu a někam se stále ráda vracím, protože tam vždy uvidím něco nového. Ať už to jsou starodávné památky, které nám připomínají naši historii, nebo moderní současné stavby, na kterých je vidět naše představivost a um. Mohou to být krásné zelené hory a moře nebo okouzlení drsnou krajinou pouště. Nebo si jen tak popovídat s místními lidmi a dozvědět se jejich radosti i strasti. Anebo snad ochutnat místní kuchyni v dobré společnosti. Ráda vás na tyto výpravy vezmu s sebou.“

Rady na cestu Na začátku byla myšlenka plnit cestovatelské sny. Dnes máme pobočky ve dvou městech, šest let zkušeností a na šestnáct stovek odjetých zájezdů, a to číslo pořád stoupá. Především jsme to ale pořád my – nadšenci na cestách, posedlí zajímavostmi, experti na autentické zážitky, zkušení poradci, skvělí průvodci..., zkrátka praví cestovatelé.