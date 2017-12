Reinkarnace - převtělování, mýty a fakta

Setkání s Balakhilya dasem - světově známým učitelem jógy a meditace To se týká i Tebe! Reinkarnace zajímá lidstvo již od nepaměti. Tato přednáška Ti dá úplné pochopení tohoto tématu.

Program: přednáška (s českým překladem), praktická výuka meditace, otázky a odpovědi, možnost zakoupení publikací a CD, malé pohoštění.

Kdo se reinkarnuje? Dle jakých zákonů se reinkarnace řídí? Co je to karma? I když jsou fakta o převtělování duše všeobecně přijímána, je jen velmi málo informačních zdrojů, které by jasným a srozumitelným způsobem tento proces objasňovaly. Ačkoliv je téma reinkarnace hluboké a obtížné, je možné jej podat tak, abychom mu mohli snadno porozumět.

Vyčerpávající objasnění tohoto procesu i pravidel, jakými se reinkarnace řídí, získáte během přednášky zkušeného učitele jógy a meditace - odborníka v této oblasti - Balakhilya dase. Setkání bude rovněž příležitostí k vyzkoušení jednoduchých technik meditace s mantrou.

O přednášejícím: Balakhilya das je světově uznávaným učitelem jógy a meditace. Již více než 40 let cestuje po celém světě, vede semináře, přednášky i individuální setkání, na kterých inspiruje doslova statisíce lidí, aby začali svou meditační praxi. Vědomosti a učení, které předává, jsou aplikovatelné pro každou kulturu a společenství. Obsahují nadčasové hodnoty, jež pomáhají lidem k dosažení harmonie a vyrovnanosti v jejich životech.