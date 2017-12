Michal Hrůza: Sám se sebou Tour 2018

Na jarní část koncertního turné 2018, na kterém bude prezentovat svou novou desku Sám se sebou, vyráží zpěvák Michal Hrůza s Kapelou Hrůzy.

Podzimní část turné 2017 završil Michal Hrůza výročí 20 let na hudební scéně. "Sám se sebou je nejen název mého posledního alba, ale i stav bytí, který je důležitý pro to, abychom zjistili, co je v našich životech nejdůležitější," říká Michal Hrůza. Na turné Sám se sebou zazní oblíbené skladby ze stejnojmenného nového alba, které Michal Hrůza vydal v květnu 2017.