Silné reči / Stand up comedy show

Možná působíme jako nesourodá banda náhodných lidí, což vlastně jsme, ale ... Život každého z nás byl plný každodenních bojů a frustrací. Jsme příliš lakomí na to, abychom si zaplatili pořádného psychiatra.

Proto si tyto frustrace už sedm let léčíme pravidelnými vtipnými komediálními monology. Všichni jsme v jistých momentech života přišli na to, že nás to baví a umíme dělat stand-up show. Po nějaké době se nám už nechtělo bavit jen kamarády v hospodě a kolegy na firemních večírcích.

Rok se s rokem sešel, Jana Gorduliču osvítilo velké bílé světlo a v roce 2010 založil seskupení se smělým názvem Silné reči. To je to, co nám stačí k tomu, abychom byli šťastní nejen my, ale i naše obecenstvo. Pokud chcete být jeho součástí, tak z toho máme velkou radost a zveme Vás na naše vystoupení. Na Slovensku i v Čechách velmi populární Stand up comedy show.