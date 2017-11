Cocotte minute / Pio Squad

Oblíbená crossoverová kapela z Prahy vystoupí spolu s rapovou kapelou Pio Squad.

COCOTTE MINUTE (CZ) Již od první desky patří CM na špičku české crossoverové scény. Kapela vyniká svým nezaměnitelným syrovým soundem a neobvyklým charismatickým hlasem zpěváka Zellera, který navíc neváhá svými texty obsáhnout témata, do kterých se většina textařů v české kotlině bojí pouštět.

PIO SQUAD (CZ) Pio Squad je česká rapová skupina, jejíž kořeny spadají do druhé poloviny 90. let minulého století. Tihle šílenci z Jihlavy to umí na pódiu pořádně rozjet.