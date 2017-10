Veronika Uhrová: Beseda o Paříži

Vyrážíte do francouzské metropole? Nebo se jen chcete podělit o zkušenosti ze společného cestování? Přijďte mezi nás. Průvodkyně Veronika Uhrová si pro vás připravila praktické rady na cestu, informace ze zákulisí našich zájezdů do Paříže i další zajímavé tipy.

Veronika Uhrová „Miluji cizí jazyky a mám ráda svou volnost, proto se mi můj koníček stal i zaměstnáním. Pocit, že mě dnes v cizině berou jako místní, že jsem součástí velké rodiny, je pro mne tím vůbec nejhezčím zážitkem. A kousek svého splněného snu rozdávám dál – provázím své cestovatele tak, jak by se líbilo objevovat svět mně samotné.“

