Miroslav Sígl: Co víme o smrti…?

Smrti se všeobecně bojíme. Je zajímavé, jak ji vnímají nejrůznější kultury dnes i v minulosti. Svůj vlastní pohled na smrt a své rituály má každá kultura i každý národ a samozřejmě i každý z nás jako jedinec. Publikaci zesnulého spisovatele, novináře a redaktora Miroslava Sígla představí jeho dcera Lenka Střížovská a výtvarnice Lenka Kocierzová.

Miroslav Sígl se narodil v roce 1926 v Obříství na Mělnicku. Působil jako redaktor nejprve v Mladé frontě (1945-1951), poté v Hospodářských novinách (1957-1965) a nakonec v Československé televizi. Z politických důvodů byl však několikrát ze zaměstnání propuštěn. V roce 1989 byl zakládajícím členem Syndikátu novinářů České republiky a spoluzakladatelem Klubu novinářů Pražského jara 68. Zemřel 5. prosince 2012 v Praze.

Knihu představí jeho dcera z druhého manželství Lenka Střížovská a grafička Lenka Kocierzová. Co víme o smrti…? Kniha Miroslava Sígla Co víme o smrti…? je vlastně knihou o životě. Je studií o významu smrti pro různé kultury a o zvycích a tradicích, které měli naši předci, a které máme dnes my. Je ale také rozsáhlou sondou do naší kultury.

Sígl zde totiž podává obsáhlý přehled děl a autorů našich i světových, kteří se inspirovali tímto tématem a nahlíželi na něj různým pohledem, a spolu s tím přináší i ukázky z jejich myšlenek. Tato kniha může být nejen zajímavým čtením o vnímání smrti různými kulturami a osobami, ale také návodem, jak nahlížet na život a na smrt, která je jedinou nevyhnutelnou jistotou života, jeho koncem – nebo možná jen pokračováním…