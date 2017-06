3necký Basstival - TESLA music club - 23.6.2017 v 18:00

Future Control & TESLA music club spojuje síly a přináší Vám jedinečný Open Air zaměřený na hudební žánry jako jsou: Drum´n´Bass / Dubstep / Electro / EDM / Future House / Deep House



Těšit se můžete na:



2x OPEN STAGE

1x INDOOR VIP STAGE

4x ALKO, NEALKO BAR

GRILOVANÉ SPECIALITY

POWER SOUND & LED LIGHTS & LASER SHOW By GM Live

STAGE PROJEKCE

MEGA AFTERPARTY V CLUBU TESLA



Afterparty

Po ukončení venkovní produkce se přesuneme do TESLA clubu, kde bude pořádná afterka se všemi přeživšími DJs!

Vstupné na after pro účastníky Basstivalu zdarma, pro ostatní 50.