Issanet Cup 2017 - Heřmanické kolo

Sdružení Heřmanice dětem vás zve na na 4. ročník oblíbeného amatérského cyklozávodu Heřmanické kolo - Issanet Cup 2017.

Pohodová trať o délce od 1 do 4 km vás provede pěkným okolím městského obvodu Ostrava - Heřmanice.

Závodit se bude ve třech věkových kategoriích: A (0-5 let), B (6-10 let), C 11-15 let). Celá trať bude bezpečně zajištěna dohledem městské policie Slezská Ostrava a našich dobrovolníků.

Po dobu celého odpoledne bude pro účastníky zajištěno občerstvení. Pro registrované závodníky dětských závodů je občerstvení zdarma. Součástí akce je bohatý doprovodný program (ukázky hasičské a zdravotní techniky, simulovaný zásah při nehodě, hudební produkce).

Přijďte se rozloučit s prázdninami k nám do Heřmanic.