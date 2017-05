Laskavý příběh o ženě středních let, kterou po desetiletích opustil manžel a která se začíná učit žít sama. Osmnáct rolí na jevišti hraje Eliška Balzerová.

Jsou představení, jejichž realizaci pro vás rádi zopakujeme. Máme k tomu hned dva důvody. Nabídnout je vám, kteří jste si vstupenky nemohli zakoupit. Zadruhé nabídnout to, co diváky příjemně pobavilo, co se líbilo. Pokud jste Můj báječný rozvod ještě neviděli, budete ohromeni překvapivým komediálním talentem Elišky Balzerové.

Jejím temperamentním proměnám z role do role zdatně asistuje jen plyšový pes Axl (jméno podle zpěváka Guns N'Roses Axla Rose). Příběh Angely, ženy ve středních letech, kterou opustil manžel, je autorkou vylíčen s kultivovaným nadhledem - citlivě vzhledem k ženským bolístkám, trochu smutně a hlavně zábavně.

Autor: Geraldine Aron; překlad: Pavel Dominik