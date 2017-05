Výroční koncert Šuba Duba Bandu

Tři výročí, jeden koncert. Šuba Duba Band slaví 20 let úspěšného účinkování na hudební scéně. Milan Michna, zakladatel Šuba Duba slaví 70. narozeniny. A město, kde se tohle všechno odehrálo, má 750 let.

To už jsou pořádné důvody k oslavě. Koncert se odehraje ve spolupráci s taneční skupinou Funky Beat v Kině Petra Bezruče v Místku v sobotu 20. května 2017 od 17 hodin. Kinem Petra Bezruče v Místku rozezní energické rytmy, svižný zvuk a nenechavé melodie v podání kapely Šuba Duba Band. Muzikanti oslaví 20 let úspěšného vystupování.

Celý koncert odehrají jak současní členové, tak i ti bývalí, v doprovodu tanečníků a tanečnic z Funky Beat. Dalším důvodem výročního koncertu je oslava 70. narozenin Milana Michny, výborného učitele, trumpetisty a zakladatele Šuba Duba.

Domácí scéna, Frýdek – Místek, slaví 750 let, a hudebníci by se koncertem rádi zapojili do série akcí k oslavám výročí města.