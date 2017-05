Festival v ulicích

Na začátku letních prázdnin, 30. června a 1. července, zažije Ostrava pravou katalánskou pouliční slavnost - žhavou a strhující fiestu. V rámci oslav 750. výročí první písemné zmínky o městě Ostravě a Festivalu v ulicích do severomoravské metropole přijede spolu s deseti různými soubory více než 250 umělců ze španělského Katalánska a představí svoji unikátní kulturu: neuvěřitelné lidské pyramidy, které mohou dosáhnout 10 až 15 metrů, obří loutky v historických krojích, tradiční akrobacii, ohňové draky, tance, hudbu, hořící rum a další speciality, z nichž mnohé jsou součástí kulturního dědictví UNESCO.

Katalánští umělci zde vystoupí v rámci akce Evropská historie v ostravských ulicích – ve znamení Barcelony, která je součástí letošních celoročních oslav 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě. Akce se bude organicky doplňovat s Festivalem v ulicích, který se bude konat v centru města i v okolí Slezskoostravského hradu.

Evropská historie v ostravských ulicích – ve znamení Barcelony se bude přirozeně doplňovat s Festivalem v ulicích, na kterém letos zahrají například Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, Lenny, Xavier Baumaxa, The Weight z Rakouska, Flo z Itálie, Kel Assouf z Belgie, Thom Artway, Emma Smetana, Malalata či Prago Union. Vyvrcholí zde také hudební soutěž Jump into Colours a návštěvníci se budou moci těšit na další bohatý program: tanec, workshopy, hry, sport, stánky nebo aktivity pro rodiny s dětmi v dětské zóně Hitrádia Orion. Ve stanu Tanec pro život ArcelorMittal Ostrava se bude tancovat na podporu dvou nových projektů „Voda pro krajinu“ ČSOP Salamandr a „Doma až do konce“ Mobilního hospice Ondrášek.