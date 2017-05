Michaela Smékalová: Beseda o Londýně a okolí s průvodcem. Bude průvodce už na letišti? Co v Londýně a jeho okolí navštívím? Vydáme se po stopách Harryho Pottera? Kde mají nejlepší Fish and Chips? Přijďte mezi nás a dozvíte se to.

Naše průvodkyně Michaela Smékalová si pro vás připravila praktické rady na cestu, informace ze zákulisí našich zájezdů do Anglie i další zajímavé tipy.