M6: Janáčkova filharmonie dětem

Program:

G. Gershwin: Rapsodie v modrém

J. Ježek: Bugatti step

G. Miller: Šňůra perel, American Patrol

Zaz: Champs Elysees

G. Gershwin: Porgy a Bess – Summertime

B. Dylan: Mr. Bojangles

J. Kander/ F. Ebb: New York New York

T. Renis: Quando Quando Quando

J. Suchý/ J. Šlitr: Kdyby tisíc klarinetů – Tak abyste to věděla

Účinkují:

Hana Holišová – zpěv

Ondřej Ruml – zpěv

Dominik Krayzel – zpěv

Big Band ze Smetanky Zdeňka Treblíka

Žáci ZUŠ Moravskoslezského a Jihomoravského kraje jako sólisté a členové orchestru

Janáčkova filharmonie Ostrava

Stanislav Vavřínek – dirigent