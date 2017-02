Janina Černá: Cukrfree kuchařka

Janina Černá vám prozradí, že i život bez cukru může být dlouhodobě udržitelný, a to bez jakéhokoli pocitu omezování. Nejde přitom o dietu, ale o životní styl, ke kterému ji přivedla porucha příjmu potravy v dospívání. O škodlivosti cukru, tedy hlavně fruktózy, se pak začala zajímat více. Přesvědčte se, že i život bez cukru může být opravdu sladký, na besedě 30. března v 16 hodin.

Janina Černá je osmadvacetiletá studentka práv. Kromě toho je blogerka a autorka Cukrfree kuchařky. Až zbavení se závislosti na cukru jí pomohlo zbavit se své poruchy a poprvé v životě tak neměla pocit, že ji jídlo ovládá. Stala se poprvé po 13 letech pánem toho, co jí a kolik toho sní. Díky tomu se škodlivostí cukru začala zabývat a některá nová zjištění pro ni byla šokující. Proto vznikl web a kuchařka Cukrfree. Účelem této kuchařky není jen inspirace novými a pro některé i netradičními recepty a ingrediencemi. Je to hlavně důkaz toho, že i život bez cukru může být dlouhodobě udržitelný, a to bez jakéhokoli pocitu omezování.

Recepty v této knize jsou nízkofruktózové, většina z nich je také nízkosacharidová s větším obsahem tuků, a všechny jsou zároveň bezlepkové.