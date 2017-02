Profesor Alexander Tomský:Židovské a řecké myšlení jako základ evropské civilizace

Alexander Tomský pracoval po studiu ekonomie a filosofie v Anglii v ústavu Keston College, kde se zabýval výzkumem církve a státu, státního ateismu a náboženské opozice ve střední Evropě. Přednášel na N. Y. University v Praze. Léta publikuje glosy a politické komentáře v českých médiích (LN, Kontexty, Echo, Novinky.cz).

Vybral a přeložil rozsáhlý výbor z publicistiky G. K. Chestertona "Úžas, radost a paradoxy". Jak sám říká: "to je to nejlepší, co jsem v životě udělal". Chesterton je především básníkem ohromující lidské přirozenosti a veselým, hravým mystikem lidské existence i její podivuhodné každodennosti. A je jenom na člověku, aby si život hloupě nekazil, jinak ho bude mít opravdu obyčejný v tom nudném a otravném slova smyslu. Teprve když pochopíme život jako dar, svět jako zázrak, ráno jako počátek dobrodružné cesty, druhého člověka jako radostné setkání a příležitost, stávají se obyčejné věci neobyčejnými. Chesterton – toť návod na život!

