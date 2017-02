Po stopách vraha s Evou Tvrdou

Eva Tvrdá žije a tvoří na Hlučínsku. Její tvorba je silně spjata s moravskoslezským prostředím. Tentokrát však překvapivě opustila svou tematiku spojenou s velkými dějinami a přichází s detektivním příběhem ze současné Ostravy.

S autorkou se vydáte po stopách vraha Ireny Mausnerové a na besedě 15. března v 16 hodin nahlédnete do zákulisí tvorby její nové knihy. Publikovat začala v roce 1996 novelou Dálka, příběhem z detektivního prostředí, který však není detektivkou. Do širšího povědomí se dostala v roce 2005 vydáním knihy z novodobé historie Hlučínska Dědictví, která se dočkala dalších dvou vydání. Spolu s podobně zaměřenými knihami Třešňovou alejí a Okna do pokoje tvoří Slezskou trilogii, v níž autorka popisuje osudy lidí na Hlučínsku od 30. let 20. století do současnosti.

V knize Mrtvou neměl nikdo rád se vydává policistka Nina Svobodová po stopě vraha v samém centru Ostravy. Podaří se jí odhalit vraha Ireny Mausnerové? Autorka se svou poslední knihou hlásí k žánru Silesia Noir, který vzniká v polské části Horního Slezska.