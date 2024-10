Hard Balls v Hudebním Bazaru

Kapela Hard Balls, která sází na poctivý hard'n'roll, vystoupí v sobotu 2. listopadu 2024 v oblíbeném ostravském klubu Hudební Bazar.

HARD BALLS | hard'n'roll

Kapela hrající vlastní tvorbu až na pár vyjímek – Highway To Hell od AC/DC, ta většinou nechybí na žádném koncertě. I díky AC/DC kapela existuje a píseň Highway To Hell byla první notovačka, co společně kapela brnkala na zkušebně. Také občas zavzpomíná na předešlou tvorbu Vítka a Jardy v Quattro Buggy, ale jinak se fanoušci mohou těšit na jejich vlastní tvobu.