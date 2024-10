Floating Backwards + Černý tesák v Hudebním Bazaru

Floating Backwards (Olomouc) - shoegaze

Floating backwards plují od roku 2022 z Olomouce pozpátku směrem k devadesátkové alternativě. Fuzz, reverb a krabiček na pódiu víc než lidí pod pódiem. Vlastní tvorba, která dluží stejně riffům Smashing Pumpkins jako kytarovým plochám Mogwai.

Ženský i mužský vokál jsou samozřejmostí, sem tam se může zjevit i saxofon.

Černý tesák

Černý tesák je hudební projekt Miloše Dolinského, původem z malého města Vidnava, ležícího poblíž polských hranic na sever od Jeseníku.

V jeho temné instrumentální hudbě, postavené na looperech a sekvencérech, se ozývá špinavý mix ambientních smyček, elektronických beatů a jesenického bigbítu. Inspiraci si bere od tvůrců jako jsou Boards of Canada, Burial nebo Nine Inch Nails. Svým DIY přístupem pak čerpá od australských King Gizzard and the Lizard Wizard.