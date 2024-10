Inspirativní přednáška – Zabijáci autenticity – tělo jako komunikační nástroj i zbraň. Co můžete udělat pro to, abyste vystupovali přirozeně a uvolněně a posílili tak důvěryhodnost svého projevu v pracovním i osobním životě? Co jsou zaručení „zabijáci“ autenticity? Znáte hranice své „komfortní zóny“ a pracujete s nimi vědomě? Víte, jak působíte – na první pohled – na neznámé lidi a jak to můžete ovlivnit? Zajímá vás rozdíl mezi „přirozeným charisma“ a „vytvořenou image“? Chcete se cítit ve svém těle svobodně a uvolněně, nehledě na to, jak vypadáte?

Pakliže vás zajímá odpověď na některou z těchto a dalších otázek, přijďte si pro inspiraci, jak se ve stresových situacích naučit ovládat rušivé elementy svých vnitřních pocitů ve vnějším projevu. Herečka Kateřina Janečková vám díky své unikátní metodě ukáže, jak tělo a mysl mohou harmonicky spolupracovat a stát se tak plnohodnotným nástrojem k přirozenému a uvolněnému vystupování, které udrží pozornost posluchačů a posílí důvěryhodnost vašeho projevu.

Zdroj fotky (Inspirativní přednáška): Komorní scéna Aréna