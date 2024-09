The Great Gatsby Ballet - kombinace klasického románu Francise Scotta Fitzgeralda a choreografie Dwighta Rhodena je skutečným nálezem pro fanoušky vysokého baletního umění. Na vytvoření baletu pracoval nejsilnější mezinárodní tým, takže každý detail je zde čistým potěšením.

Show zachycuje atmosféru Ameriky 20. let 20. století, jak je popsáno v románu Fitzgeralda: období Art deco a rafinovaných večírků s jiskřivými řekami. Pokud jste vždycky chtěli nahlédnout do burácejících 20. let, pak je The Great Gatsby Ballet pro vás ideální.

Zdroj fotky (The Great Gatsby Ballet): Gong Ostrava