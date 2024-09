Největší hity legendární skupiny BEATLES v Ostravě! The Beatles Show 60 - hudba nejpopulárnější kapely šedesátých let s více než 600 miliony prodanými deskami a nekonečným dedikovaným fanouškovským základem míří do ostravské multifunkční auly Gong!

Jedna z nejúspěšnějších evropských revivalových skupin – vystupuje od roku 1992 a to nejen v Čechách, ale i Holandsku, Polsku, Francii, Maďarsku, Slovensku a dokonce i v rodišti legendární čtveřice – severoanglickém Liverpoolu! Těšit se můžete v rámci akce The Beatles Show 60 na největší hity „Brouků“ téměř v originálním podání.

Zdroj fotky (The Beatles Show 60): Gong Ostrava