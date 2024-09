Beats For Love 2025

Beats for Love, největší hudební festival v České a Slovenské republice, se opět vrací do Dolních Vítkovic v Ostravě! Od 2. do 5. července 2025 rozezní tento ikonický industriální areál elektronická taneční hudba a nabídne fanouškům čtyři dny plné energií nabitého programu.

Festival Beats for Love se za svou historii stal jedním z největších festivalů elektronické hudby v Evropě a pravidelně láká tisíce návštěvníků z celé Evropy.

Pro návštěvníky je připraveno několik hudebních stageí s pestrým line-upem, který zahrnuje jak světové hvězdy, tak domácí talenty. Nenechte si ujít to nejlepší z multižánrové elektronické scény, ať už jste fanoušky house, techno, drum and bass nebo jiných stylů.

Zdroj fotky: Beats for love