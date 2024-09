Hollywood in Ostrava – Noc světových vánočních melodií

Hollywood in Ostrava aneb prožijte Noc světových vánočních melodií s věhlasným Bohemian Symphony Orchestra Prague pod vedením šéfdirigenta Martina Šandy. Předvánoční koncert se koná 20. prosince v Pokladu Ostrava-Poruba.

Dokážete si vůbec představit Vánoce bez melodií a filmů, které k nejoblíbenějším svátkům v roce zkrátka a jednoduše patří? Vydejte se s věhlasným Bohemian Symphony Orchestra Prague na kouzelnou cestu světem stříbrného plátna, prostřednictvím těch nejpodmanivějších skladeb, jež proslavil Hollywood.

Mezinárodně uznávaný symfonický orchestr pod vedením šéfdirigenta Martina Šandy vás spolu se sólistkou Leticií Krotkou zvou na hudební zážitek, který přinese tu pravou atmosféru Vánoc.

V programu koncertu, s nímž Bohemian Symphony Orchestra Prague sklízí úspěchy i za hranicemi, zazní například titulní píseň animovaného snímku Ledové království Let It Go.

Chybět nebude rovněž globální hit All I Want for Christmas Is You, jenž je dílem pětinásobné držitelky Grammy Mariah Carey, nebo dojemná skladba Hallelujah, kterou proslavil zesnulý Leonard Cohen ale zejména děti ji znají také z kultovního animáku Shrek.

Mezi dalšími skladbami, které ožijí v symfonické podobě, se můžete těšit na Love Is All Around, z níž se díky nestárnoucí komedii Láska nebeská stal pravý a nefalšovaný vánoční hit nebo také Last Christmas od George Michaela či All By Myself z Deníku Bridget Jonesové.

A co by to bylo za Vánoce bez nejoblíbenější české pohádky? Perličkou pro české publikum bude zaručeně skladba Tři oříšky pro Popelku.

Zdroj fotky: Bohemian Symphony Orchestra Prague