BloodyFest vol.4

Klub Barrak v Ostravě se na jednu noc stane chrámem metalu, kde se bude vařit, bavit a hlavně pořádně řvát. Tak, kdo se přidá na čtvrtý ročník Bloodyfestu?

Kapely, které rozjedou pořádnou metalovou párty:

Pokud jste ještě neviděli pořádnou grind'n'rollovou show, tak tady to máte. Kapela G.O.R.E. je totální kult a jejich vystoupení vás rozhodně nenechá v klidu. Jejich muzika je jak jízda na rozjetém vlaku, kde nikdo nebrzdí, tak se držte!

Plzeňská trashová mašina 1000Bombs rozjede pořádnou smršt, která vás sundá na kolena. Tihle borci jsou jak tornádo, co vás smete, a ještě se u toho budete smát. Připravte se na nekonečnou energii a trash divočinu.

Pokud máte rádi temné a melancholické tóny, tak Mater Monstifera z jihu Čech je přesně to, co potřebujete. Black metal v jejich podání je jak temná jízda po ponurých lesích. Kapela, která vás dostane svojí atmosférou a riffy, co vás chytí a nepustí.

Ze Slovenska přijede kapela Minnor, bratia, co vám ukážou, co to znamená pořádný trash/death metal. Svoje nástroje ovládají jak praví mistři a jejich koncert je nekompromisní jízda od začátku do konce. Tohle je show, kterou prostě musíte vidět.

A aby toho nebylo málo, z nedaleké Opavy dorazí Apathy Again. Tihle borci to mají prostě v krvi. Jejich metalový styl je mix všeho, co máte rádi – syrový zvuk, emoce a pořádná dávka tvrdosti. Připravte se na opavskou metalovou lavinu.

A na závěr tady máme brněnskou deathmetalovou legendu Fatality. Tihle kluci ví, jak to pořádně rozjet a jejich koncert bude epickým zakončením celého Bloodyfestu. Brutální riffy, rychlá tempa a vokály, co vám vyrazí dech. Tak se připravte, protože tohle bude pořádný hukot!

„Bloodyfest je naše srdcovka, robíme to pro všecky, co majú rádi pořádnú muziku, kerá vám rozproudí krev v žilách. Tenhle ročník bude našlapaný jak cyp a věřte, že si to užijete,“ říká Walter, člen kapely Bloody Obsession a organizátor festu.

Lupeny jsou v prodeji, tak neseďte doma a dojděte si je co nejrychleji zajistit. Tož, Ostravo, těšíme se na vás!