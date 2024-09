Vstupte do světa legendy s největšími hity Queen a symfonickým orchestrem, tentokrát pod širým nebem! Ladislav Korbel, finalista „The Voice CZ“ a jeden z nejžádanějších českých zpěváků v oblasti (nejen) muzikálové, se postará o nezapomenutelnou interpretaci Freddieho. Za ním budou stát muzikanti z Queen tribute kapely Queenmania a přes 30 symfoniků z „Prague Festival Symphony“ pod vedením věhlasného dirigenta Petra Chromčáka, který má za sebou desítky angažmá po celé Evropě. Nechte se unést na vlně nezapomenutelného zážitku, který vás zavede do éry možná největší rockové kapely všech dob – Queen!

Queen – Symphonic Tribute Show - přijďte a staňte se součástí této jedinečné události, která vás ponoří do světa ikonických hitů oslavujících nezaměnitelný hlas Freddie Mercuryho a jedinečný zvukový projev Queen. Připravte se na největší hity jako „Bohemian Rhapsody“, „We Will Rock You“, „Somebody to Love“ a mnoho dalších, které se staly proslulými po celém světě. Živý symfonický orchestr vytvoří velkolepý hudební doprovod a umocní emoce, které Queen zanechali v srdcích fanoušků po celém světě.

Zdroj fotky (Queen – Symphonic Tribute Show): Dov Ostrava