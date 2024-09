Největší hity legendární skupiny ABBA v podání nejlepší revivalové kapely a symfonického orchestru v Ostravě! Show vzdá hold 50. výročí jejího průlomu!

Slavná skupina ABBA slaví padesátiny! Dancing Queen, Money Money Money, SOS, Waterloo, Mamma Mia, Happy New Year, Thank You For The Music, The Winners Takes It All, Fernando a mnoho dalších!

Živý symfonický orchestr vytvoří velkolepý hudební doprovod a umocní emoce, které Abba zanechala v srdcích fanoušků po celém světě.

Zdroj fotky (Abba symphonic show): Gong Ostrava