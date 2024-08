YOU TOO – U2 cover band v Hudebním Bazaru

You Too, oblíbený U2 cover band, vystoupí 6. září od 20:00 v ostravském Hudebním Bazaru. Tento večer bude věnován všem milovníkům hudby legendární kapely U2, takže se připravte na nezapomenutelné chvíle plné známých hitů a skvělé atmosféry.

Není třeba dlouze představovat, co vás čeká – You Too přinese všechny zásadní pecky napříč tvorbou U2, takže si každý fanoušek přijde na své. Přijďte si užít pohodový večer s fantastickou hudbou a skvělou partou lidí. Těšíme se na vás – a „you too“ se těš také!