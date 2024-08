Razumovští z Vikštejna / odysea emigrace

Film o spletitém příběhu šlechtického rodu úzce spjatým s Opavou, Melčem, Dolními Životicemi, Jánskými koupelemi, Radkovem a Vítkovem.

Razumovští, potomci významné ruské šlechtické rodiny jsou s Opavskem spjati od počátku 80. let 19. století, kdy hrabě Kamillo Razumovský kupuje velkostatek Horní Vikštejn (dnes Dubová, místní část obce Radkov). Za několik let se však v jejich majetku ocitly velkostatek Melč, lázně Jánské Koupele a velkostatek Dolní Životice. Právě zámek v Dolních Životicích se stal od počátku 20. století hlavním sídlem rodiny a byl jím až do roku 1946, kdy vlivem politické situace musela rodina sídlo opustit. Uchýlili se do Vídně, kde jejich potomci žijí dodnes.

Do povědomí místních se zřejmě nejvíce vryla jména hraběte Kamilla Razumovského a jeho ženy Marie. Oba se významně angažovali ve společenském, spolkovém i náboženském životě. Podíleli se na zakládání škol a jiných veřejných budov. Díky jejich iniciativě byly vystavěny kostely v Melči a Dolních Životicích, přičemž na prvně jmenovaném kostele se spolupodílel i tehdy mladičký architekt, budoucí celebrita, Josef Maria Olbrich (kostel je jeho jedinou dochovanou realizací v České republice). Razumovští též přispěli na výstavbu nového kostela ve Vítkově a stáli za rozšířením a modernizací lázeňského areálu Jánské Koupele. Právě tento často opomíjený fakt bude ve filmu zdůrazněn. V samotné Opavě je dodnes připomíná reprezentativní palác na Nádražním okruhu, dnešní sídlo Slezského zemského muzea. Ústřední postavou filmu je vnuk Kamila a Marie Razumovských – Alexandr (Saša) Razumovský, který v současnosti žije i se svou rodinou ve Vídni. Byť Alexandr prožil většinu svého života v hlavním městě Rakouska (ale též dalších evropských městech), za svůj domov, jak sám říká, on a jeho rodina vždy považovala zámek v Dolních Životicích. Právě zde přišel Alexandr a jeho čtyři starší sourozenci na svět.

Předkládaný film je vzpomínkou na rodinu, která sice zanechala trvalou stopu na Opavsku, mimo to však ilustruje širší rámec vztahů mezi západem a východem Evropy a peripetiemi historie neklidného 20. století.

