Svatováclavské session

Prohlídky interiérem kostela sv. Václava a Domem umění s památkářkou a historičkou Mgr. Petrou Kaniovou.

Hrubá stavba klášterního kostela byla dokončena ještě před vysvěcením v roce 1336. Dominikáni však byli do Opavy uvedeni o něco dříve, zřejmě už v roce 1291, a to opavským vévodou Mikulášem I. z rodu Přemyslovců. Přes řadu přestaveb a změn, kterými celý komplex během staletí prošel, dnes máme to štěstí, že můžeme obdivovat impozantní plně zaklenutý trojlodní chrám zasvěcený sv. Václavovi. K němu se z jižní strany přimyká výjimečná kaple sv. Dominika s dodnes dochovanou gotickou klenbou a freskovou výzdobou. Kostel i klášter přestal sloužit církevním účelům na konci 18. století. Přes veškeré rekonstrukce a úpravy je však možné i v současné době v prostorách bývalého dominikánského kláštera nahlédnout například do refektáře (jídelna), rajského dvora a ambitu (ochoz).

Doporučená rezervace na tel.: +420 734 518 907, recepce@oko-opava.cz