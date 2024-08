Karin Petrskovská – „Nespoutaná ženskost“ + vernisáž

Milovníci černobílé fotografie a ženské krásy by si neměli nechat ujít vernisáž výstavy novojičínské fotografky, Karin Petrskovské, která se uskuteční 6. září od 17:00 v Galerii MonAmi na Slezském náměstí v Bílovci. Výstava „Nespoutaná ženskost“ bude k vidění od 2. do 30. září.



Vernisáží vás provede kurátorka Rosana de Montfort.



KARIN PETRSKOVSKÁ

Na kreativní cestu fotografky se Karin Petrskovská vydala v roce 2018, kdy pocítila touhu zachytit své vlastní ojedinělé vnímání cenných momentů bytí. Nebyla to jen flora a fauna, ale i street, urbex a rodinné fotografie. Hledáním své vlastní vyjadřovací řeči se tak propracovala k tématu ženy, které se jala studovat a prohloubit, a kterému se věnuje dodnes. Z počátku používala Nikon D 3200 se setovým objektivem, posléze se dopracovala k nynějším dvěma tělům, a to konkrétně SONY Alpha 7 III s objektivy Sigma art 105 mm, a Sigma art 24-70.



Její zaměření na výrazovost lidské duše a emočních příběhů, které nás vedou ke zralosti, specifikuje na pozorování a zachycení okamžiků, které nás fascinují, tíží, inspirují a mění. Ženská figurativní tvorba v jejích snímcích je svědectvím všech těchto cest, na které se ženy v životě vydávají a za odměnu si odnášejí vrásky, jizvy, křivky a jiná svědectví vepsaná do jejich duší a těl, jako do diáře. Právě tento její pohled na nás, jako na vzácnou knihovnu života, dělá její dílo jedinečným, jelikož nejen skvěle zachycuje naše slova, ale její vlastní.

Spolu takové složení interpretací píše knihu novou, ve kterých je cítit průnik a porozumění dvou duší. Je to právě toto porozumění, které dláždí její vlastní životní cestu, a díky kterému je schopna býti matkou dvou úžasných mladých mužů – Matěje a Tadeáše. Oba, a to zejména mladší Tadík, se narodili s „jinakostí“, konkrétně poruchou autistického spektra, a jejím posláním a životní náplní je pomáhat jim, provádět je životem, a být jim oběma nablízku. S Tadeáškem žije „na samotě u lesa“, a vede lehce bohémský život dvou osamělých bytostí, který jí umožňuje se plně věnovat fotografování.

Její tvorba byla oceněna prvním místem v mezinárodní soutěži „Fotostart“, dále obdržela první místo za fotografii s názvem „Až za hrob“ s tématem „Temné síly“ v časopisu Reflex. V Czech art photo získala čestnou medaili za fotografii aktu. Její fotografie jsou také pravidelně otištěny v časopisech Reflex a Digi foto. Spolupracuje také s institucemi Diakonie ve Valašském Meziříčí, a ProSenior v Novém Jičíně.



Karin si dala za úkol zachytit naši výjimečnost, individualitu, něhu, sílu, vášeň, touhu, bolest, krásu. Pro ni je skutečně každá žena něčím krásná.