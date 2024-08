Pivní klání a program pro celou rodinu

Celodenní program pro celou rodinu. To je Pivní klání od Exkalibru, které se uskuteční 17. srpna v areálu CHOVATELŮ v Hradci nad Moravicí. Můžete se těšit na skákací hrad, soutěže pro děti, střílení ze vzduchovky a další. Děti do 12 let mají vstup zdarma.

Dospělí se mohou těšit na Oldies párty a pivní soutěže, jako je pití piva na čas, štafeta, beerpong a další. Pro soutěžící jsou připraveny ceny.