Na 12. srpna připadá Mezinárodní den slonů, jehož cílem je upozornit na nepříznivou situaci těchto největších suchozemských savců ve volné přírodě. Den pro slony organizují u této příležitosti každoročně i mnohé zoologické zahrady. V ostravské zoo se akce uskuteční v sobotu 3. srpna. Pokud se do zoo v Ostravě tento den chystáte, vezměte s sebou nějaký vysloužilý elektrospotřebič, pomůžete chránit volně žijící slony a zároveň získáte vstupenku do zoo pro děti zdarma. Přibrat můžete i pěknou věc z šatníku, knížku či hračku. I tak můžete slonům pomoci.

A na co se mohou návštěvníci v sobotu 3. srpna na Dni slonů v Zoo Ostrava těšit? Před zoologickou zahradou bude od 9. do 17. hodiny probíhat sběr starých a nefunkčních elektrospotřebičů. Za ně získají děti volný vstup do zoo (volná vstupenka bude platná pouze v den akce). Přinášet lze vysloužilý fén, holicí strojek, varnou konvici apod.

Zdroj fotky (Den pro slony): Zoo Ostrava