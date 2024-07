Šaturová & Kozák – nokturno / K4 Komorní cyklus

Atmosféru noci, ať už probděnou v tajemné září měsíce a za svitu nekonečné hvězdné oblohy, nebo naplněnou tichým spánkem a láskyplnými sny, představí ve svém písňovém recitálu slovenská sopranistka Simona Šaturová a český klavírista Marek Kozák. Koncert se uskuteční 5. května 2025 v ostravském kině Vesmír.

Wolfgang Amadeus Mozart

Abendempfindung an Laura (Večerní vzpomínka na Lauru) KV 523

Franz Schubert

Ständchen (Zastaveníčko) D 889

Franz Schubert

An die Nachtigall (Slavíkovi) D 497

Robert Schumann

Mondnacht (Měsíční noc) č. 5 op. 39

Robert Schumann

In der Nacht (V noci) op. 12

Antonín Dvořák

Nad krajem vévodí lehký spánek č. 5 z Písní milostných op. 83

Antonín Dvořák

Ukolébavka ze Dvou písní na lidové texty B142

Fryderik Chopin

Nokturno Des dur č. 2 op. 27

Claude Debussy

Nuit d’étoiles (Hvězdná noc) L 4

Claude Debussy

Beau soir (Krásný večer) L 84

Claude Debussy

Clair de lune (Svit luny) č. 3 z Bergamské suity L 75

Karol Szymanowski

Trzy kołysanki (Tři ukolébavky) op. 48

Franz Liszt

Nokturno č. 3 As dur z cyklu Sny lásky S 541

Samuel Barber

Sure on this Shining Night (Této zářivé noci) č. 3 op. 13

Richard Strauss

Morgen! (Zítra!) č. 4 z cyklu Vier Lieder (Čtyři písně) op. 27

Richard Strauss

Der Stern (Hvězda) č. 1 z cyklu Fünf kleine Lieder (Pět malých písní) op. 69

Richard Strauss

Die Nacht (Noc) č. 3 z cyklu Acht Gedichte aus „Letzte Blätter“ (Osm básní z Posledních listů) op. 10

Richard Strauss

Ständchen (Zastaveníčko) č. 2 z cyklu Sechs Lieder (Šest písní) op. 17

Simona Šaturová – soprán

Marek Kozák – klavír