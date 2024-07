Když hudba doprovází / C3 Co máme rádi

Hudba se tentokrát stane našim partnerem a průvodcem na cestách. Můžeme vyjet kamkoli do světa či na výlet do přírody. Nechejme se doprovodit do společnosti, na návštěvu či kulturní událost. Bude nám hudba pozorným a zábavným partnerem? Koncert Když hudba doprovází se uskuteční 27. března 2025 od 18:00 v kině Vesmír.

Ludwig van Beethoven

Symfonie č. 6 F dur „Pastorální“ op. 68, 4. část Nečas a bouřka. Allegro

Jean Sibelius

Finlandia op. 26

Johannes Brahms

Uherský tanec č. 5 fis moll

a další

Markéta Matulová – průvodní slovo

Lenka Jaborská – koncepce a režie

Janáčkova filharmonie Ostrava

Maroš Potokár – dirigent