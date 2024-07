O největšího spolehlivce II / D3 Cyklus Dětem

Koncert O největšího spolehlivce II z Cyklu Dětem Janáčkovy filharmonie Ostrava se uskuteční 2. března 2025 od 16:00 hodin v kině Vesmír.

Vláďa vyhlašuje soutěž ve spolehlivosti. Chce se stát nejlepším a nejspolehlivějším hrdinou dnešního koncertu. Můžete se na něj ve všem spolehnout. Ale i Ota je velice spolehlivý mladý muž. A stejně tak i všichni hráči v orchestru. Stačilo by jen malé zaváhání někoho z nich a celý koncert by se rozsypal jako domeček z karet. A co teprve kdyby nebyl dostatečně spolehlivý dirigent? Kdo má největší šanci zvítězit?

Michal Sedláček – Vláďa

Jakub Burýšek – Ota

Lenka Jaborská – scénář, režie

Janáčkova filharmonie Ostrava

Stanislav Vavřínek – dirigent