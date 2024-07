To nejlepší ze světových muzikálů / G3 Cyklus Gong

Nejlepší současní muzikáloví zpěváci v doprovodu rockové kapely a Janáčkovy filharmonie Ostrava uvedou výběr z nejúspěšnějších muzikálů Jesus Christ Superstar, Evita, Vlasy, Fantom opery a Bídníci. Koncert se uskuteční 19. prosince 2024 v 18:00 hodin v Multifunkční aule Gong v Dolních Vítkovicích.

Dan Bárta – zpěv

Radim Schwab – zpěv

Kristýna Daňhelová – zpěv

Oldřich Smysl – zpěv

Anna Jelínková – zpěv

Petr Mlynář – klavír

Jan Navrátil – kytara

Martin Mišák – baskytara

Marek Antoňů – bicí

Komorní sbor Lenky Dohnalové-Mlynářové a jeho sólisté

Janáčkova filharmonie Ostrava

Stanislav Vavřínek – dirigent

Výběr toho nejlepšího ze světových muzikálů se v koncertním provedení vrací na scénu ostravského Gongu. Nejlepší současní muzikáloví zpěváci v doprovodu rockové kapely a Janáčkovy filharmonie Ostrava uvedou výběr z nejúspěšnějších muzikálů Jesus Christ Superstar, Evita, Vlasy, Fantom opery a Bídníci.

Dan Bárta se svým nezaměnitelným rockovým hlasem, který se proslavil rolí Ježíše i Jidáše v nejúspěšnějším českém nastudování muzikálu Jesus Christ Superstar a spolu s ním nejobsazovanější muzikáloví herci současnosti: Kristýna Daňhelová (nominace na Cenu Thálie 2022), Oldřich Smysl (vítěz Ceny magazínu Musical-opereta 2021 v kategorii nejoblíbenější muzikálový herec), Radim Schwab, nejcharismatičtější představitel hlavní role v pražské verzi muzikálu The Fantom of the Opera a spolu s ním Anna Jelínková, operní zpěvačka, jež se díky své precizní pěvecké technice umí pohybovat na hranici mnoha žánrů.

Monumentální sborové pasáže obstará Komorní sbor Lenky Dohnalové-Mlynářové, jehož členové se muzikálovým písním věnují již tři desetiletí. Orchestrální aranže, které vznikly pro tento projekt, jsou doplněné o doprovod rockové kapely pod vedením Petra Mlynáře.

To nejlepší ze světových muzikálů zazní exkluzivně na jednom pódiu pod taktovkou Stanislava Vavřínka.