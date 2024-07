Fouká, nefouká?! / d1 Dětem

Koncert Fouká, nefouká?! z cyklu „dětem“ Janáčkovy filharmonie Ostrava se uskuteční 17. listopadu 2024 od 9:00 hodin v kině Vesmír.

Čtyři nejvíc nafoukaní muzikanti v hudebním setkání s dechovými nástroji. Které to jsou? A jak se na ně hraje? Kolik prstů je třeba poctivě procvičovat? A jak cvičí hudebníci své plíce? Jak přesně do svých nástrojů foukají? Na začátku to vypadá, že se nic z toho nedozvíme a nic neuslyšíme. Jeden je protivnější než druhý. Možná ale, že společně s dětmi je přesvědčíme, aby nám nakonec přeci jen zahráli.

Účinkují:

Petra Olajcová – příčná flétna

Daniel Svoboda – klarinet

Kamil Barciok – trubka

Jana Chomoucká – lesní roh

Lenka Jaborská – Květena Fouknutá, scénář, režie