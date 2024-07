Aneta Langerová & JFO / G1 Cyklus Gong

Jak krásné je být s vámi 20 let aneb Aneta Langerová slaví hudbou s Janáčkovou filharmonií Ostrava na třech výjimečných říjnových koncertech v Praze, Brně a v Ostravě. Ostravský slavnostní koncert se uskuteční v pondělí 21. října 2024 v 18:00 hodin v Multifunkční aule Gong v Dolních Vítkovicích.

Zázračná písně krajina 20 LET Symfonická.

V průběhu celého roku 2024 slaví Aneta dvacet let, které zasvětila cestě za svým hudebním snem. Mnozí z vás u toho byli, fandili, zpívali, hráli, tančili – a za to vám patří velké díky.

Těšit se můžete na vzácnou oslavu hudby a písní, které Aneta na své dvacetileté pouti po hudební krajině v sobě postupně nacházela od počátku až dodnes. Anetu na těchto slavnostních koncertech doprovodí nejenom její milovaná kapela a smyčcové trio, ale i Janáčkova filharmonie Ostrava.

Zazní i zcela nová skladba Zázračná písně krajina, která dala jméno celému letošnímu oslavnému roku.

„Když jsem vstoupila do světa písní, začala jsem tím vyprávět příběhy druhým a cítila chvění něčeho většího. Něčeho, co nás všechny přesahuje a zároveň drží pohromadě jako jednotlivce ve vztahu k sobě samému, k rodině, přátelům, ale nakonec i k celé společnosti. Tato zázračná písně krajina mě vtáhla do svých tajů a od té doby si připadám jako poutník, který objevuje stále nové a nové podoby života. A mám takové tušení, že tahle cesta nikdy neskončí,“ říká Aneta.

Všechny písně dostanou rozzářenou orchestrální energii v podobě aranží psaných rukou klavíristy a producenta Jakuba Zitka, které navíc díky JFO pod taktovkou dirigentky Aleny Hron získají další hudební rozměr. V doprovodných orchestrálních texturách se budou prolínat smyčcové nástroje s žesti a dřevy, tajuplným zvukem harfy nebo velkolepými tympány a všechny tyto barvy prozáří starší i novější písně krásným, pestrobarevným a autentickým světlem.

Je jedna zázračná krajina, kde každému zní jeho píseň jediná…

Aneta Langerová – zpěv, akustická a elektrická kytara, aranže

Jakub Zitko – klavír, zpěv, instrumentace a orchestrální aranžmá

Ludvík Kulich – akustická a elektrická kytara, zpěv

Miloš Klápště – baskytara, kontrabas, zpěv

Martin Kopřiva – bicí nástroje, perkuse, zpěv

Adam Koller – bicí nástroje, perkuse

Dorota Barová – violoncello, zpěv

Veronika Vališová – housle, zpěv

Vladan Malinjak – viola, zpěv

Janáčkova filharmonie Ostrava

Alena Hron – dirigentka

Zdroj fotky (Aneta Langerová & JFO): Janáčkova filharmonie Ostrava

Aneta Langerová Aneta Langerová je česká zpěvačka. V červnu 2004 zvítězila v prvním ročníku soutěže Česko hledá SuperStar a díky tomu vydala v září téhož roku album Spousta andělů. Vystudovala obchodní akademii v Praze. V letech 2005 a 2006...